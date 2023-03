Het Hogeland College Uithuizen speelt De spiegel uit het verleden…

UITHUIZEN – Met De spiegel uit het verleden… laat de toneelgroep van Het Hogeland College Uithuizen weer van zich horen.

Op donderdag 13 april en vrijdag 14 april wordt in de schuur van Huize Tocama, Dingeweg 3 Uithuizen, weer een groots opgezet theaterspektakel opgevoerd. Maar liefst 50 enthousiaste leerlingen en docenten voeren De spiegel uit het verleden… op onder de leiding van docent en schrijver Frouwke Dijkhuis.

Je wordt meegenomen in het verhaal van 2023 met aardbevingsschade, hippe krakers, gekke boeven en jongeren die gepest worden, omdat ze zichzelf willen zijn. Ook is er een blik terug in de tijd naar 1912, waar je de rijke familie Dojes en hun personeel ontmoet. Waar de vader die zijn vrouw is verloren zorgt kinderen en op zoek is naar een nieuwe partner. Een zoon die voorbestemd is om de boerderij over te nemen, maar zelf andere plannen heeft. Een dochter die niet mag studeren en veroordeeld wordt om dat wat haar overkomt.

Het zijn allemaal verhalen over jonge mensen die niet kunnen of mogen zijn wie ze willen zijn. Toen én nu niet. Een thema dat ook vandaag nog steeds relevant is. Het twee uur durende toneelstuk bevat zowel vrolijke als verdrietige momenten, en is er ruimte voor zang, dans, liefde en dood. Meer informatie over het theaterspektakel is te vinden op hogeland.nl.

Data: 13 & 14 april

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Huize Tocama, Dingeweg 3 Uithuizen

Tickets: Verkrijgbaar vanaf 24 maart bij Primera Uithuizen à 5 euro

Foto: Het Hogeland College Uithuizen