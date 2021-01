Het Hogeland kijkt terug op ‘relatief rustige’ jaarwisseling

Compliment van burgemeester Henk Jan Bolding

“We zijn van alle denkbare scenario’s uitgegaan. Maar het bleef rustiger dan we hadden verwacht. Een compliment voor de Hogelandsters is op zijn plaats: vrijwel iedereen hield zich aan de regels en het vuurwerkverbod werd op veel plekken goed nageleefd.”

Onrust aan het Johan van Veenplein

Hier liep de situatie ’s nachts uit de hand. Er waren brandjes en hulpverleners kregen te maken met agressie. Het duurde 3 uur voordat het weer rustig was.

Reactie burgemeester

“Volkomen onacceptabel wat er daar is gebeurd. De onrust leidde tot de inzet van zeven eenheden van de hulpdiensten. Daardoor kon aan andere meldingen in de gemeente geen aandacht worden besteed. Deze actie in Uithuizermeeden heeft de veiligheid van andere Hogelandsters nadrukkelijk in gevaar gebracht. We gaan hier zeker nog met het dorp over in gesprek om te kijken hoe we het volgend jaar anders kunnen doen.”



Foto: Gemeente Het Hogeland