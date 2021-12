Het Hogeland legt glasvezel aan in hele gemeente

WINSUM – De gemeente wil graag dat inwoners van Het Hogeland snel en betrouwbaar internet kunnen krijgen. Glasvezel is hiervoor momenteel de beste techniek. De gemeente legt zelf geen glasvezel aan en is voor de aanleg afhankelijk van bedrijven. Voor deze aanleg maakt de gemeente afspraken met die bedrijven, zoals eerder dit jaar met Delta Fiber Netwerk. Delta Fiber

Delta Fiber Netwerk heeft in het voorjaar van 2021 bij de gemeente aangegeven dat ze glasvezel willen aanleggen in alle dorpen van Het Hogeland. Nadat Delta Fiber Netwerk en de gemeente Het Hogeland het eens werden over de voorwaarden, zijn deze afspraken in een convenant vastgelegd.

ViberQ

Ook een ander bedrijf heeft zich inmiddels bij de gemeente gemeld met plannen voor aanleg van glasvezel. Het gaat om het bedrijf ViberQ. Deze onderneming heeft in verschillende dorpen in onze gemeente al via reclameborden gewerkt aan naamsbekendheid. Op korte termijn gaat dit bedrijf met de gemeente om tafel om haar plannen te presenteren. Als de gemeente en ViberQ het eens worden over de voorwaarden, worden ook deze in een convenant vastgelegd.

Afspraken

Aparte afspraken met de gemeente zijn nodig, omdat projecten van deze aard grote impact hebben op onze openbare ruimte. Voor het aanleggen van glasvezel worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld:

De hoogte van vergoedingen aan de gemeente.

Hoe diep gegraven mag worden.

Hoe je glasvezel veilig aanlegt.

Aansprakelijkheid.

Minimaliseren van overlast voor onze inwoners.

Bedrijven hebben altijd een vergunning nodig voor het aanleggen van snel internet. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente.

Vragen van inwoners

Inwoners kunnen zelf kiezen van welk bedrijf zij snel internet willen afnemen. Voor vragen over de verschillende aanbiedingen kunnen inwoners bij de verschillende bedrijven zelf terecht. De gemeente heeft daar geen rol in. Op de hethogeland.nl/glasvezel staat een overzicht van vragen die bij de gemeente over dit onderwerp zijn binnengekomen.

Foto: DCStudio/Freepik