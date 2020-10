Het Hogeland organiseert online bijeenkomst over nieuw afvalbeleid

Live sessie volgen

Het nieuwe afvalbeleid van Het Hogeland zorgt voor verschillende veranderingen. Denk hierbij aan Diftar+. Diftar+ betekent dat u naast het vaste bedrag, gaat betalen voor elke lediging en per kilo restafval. Maar ook schone grondstoffen, oud papier, nascheiding en de zogenoemde VANG-doelstellingen komen tijdens de live sessie aan bod. Tijdens de bijeenkomst informeren Eltjo Dijkhuis – plaatsvervangend wethouder -, John Vernooij – algemeen directeur van Omrin – en Arjen Wolffram – beleidsmedewerker duurzaamheid – u over deze onderwerpen.

Omdat een fysieke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is, heeft de gemeente gekozen voor een livesessie op YouTube. U kunt op het YouTube-kanaal van Het Hogeland de sessie volgen en via de chat live vragen stellen. Tijdens de uitzending proberen wij uw vragen te beantwoorden.

De bijeenkomst is op donderdag 29 oktober. De uitzending begint om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. De sessie is voor iedereen toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Meekijken kan via youtube.com/gemeentehethogeland.

Foto: Gemeente Het Hogeland