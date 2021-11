Het ‘lint’ in Uithuizermeeden in ere hersteld

Levensloopbestendige woningen zijn woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Ze zijn geschikt voor ouderen. Op 11 november 2021 bezochten wethouder Eltjo Dijkhuis en medewerkers van gemeente Het Hogeland een aantal van deze woningen. De verbouwingen zijn voor een deel klaar.

Ingrijpen

Wethouder Dijkhuis: “De Hoofdstraat was vroeger een drukke verbindingsweg met veel winkels en familiezaken. De leegstand gaf een uitstraling die niet past bij de levendigheid van het dorp met veel jonge inwoners. Dat is hartstikke jammer voor zo’n actief dorp. En dat vraagt erom dat je als overheid ingrijpt. Winkeleigenaren die hun pensioen zagen verdampen omdat ze hun pand niet konden verkopen zijn hiermee geholpen. Tegelijk spelen we in op de toenemende vraag naar levensloopbestendige woningen. Zo behouden we de levendigheid van het dorp. En kunnen mensen als ze ouder worden gewoon in Uithuizermeeden blijven wonen.”

Doel bereikt

In Uithuizermeeden wonen ouderen liever aan het lint dan aan de rand van het dorp. Een van de doelen van het Centrumplan Uithuizermeeden is om hieraan tegemoet te komen. Met de verbouwingen die nu klaar zijn of nog in ontwikkeling zijn hebben we dit doel bereikt.

Centrumplannen gemeente Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland zet zich in voor de toekomst en leefbaarheid van de dorpen. Dorpen waar inwoners uit omliggende dorpen hun boodschappen doen versterken we extra vanuit de centrumplannen.

Foto: Gemeente Het Hogeland