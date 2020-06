Hoe denkt u over wonen, leefbaarheid en duurzaamheid in Het Hogeland?

We horen graag welke ideeën u heeft over het wonen en de leefbaarheid in uw dorp. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën over maatregelen rondom duurzaamheid.

Doe mee!

De resultaten van het onderzoek delen we via onze website. Het is belangrijk dat u meedoet. Zonder uw hulp weten we niet hoe u over bepaalde onderwerpen denkt. Alvast bedankt!

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op Tamara Wiersema via t.wiersema@hethogeland.nl.

Foto: Gemeente Het Hogeland