Hulp bij problemen door kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst heeft grote fouten gemaakt. Duizenden ouders moesten onterecht Kinderopvangtoeslag terugbetalen. Of de toeslag werd onterecht stopgezet. De gevolgen kunnen heel groot zijn. Ook voor ouders in Het Hogeland. De overheid gaat ouders een bedrag terugbetalen. Dit moet in mei 2021 gebeurd zijn.

Waarom moet ik contact met de gemeente opnemen?

De fout die de Belastingdienst heeft gemaakt kan grote gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld als u in de schuldhulpverlening zit en uw schulden niet meer kunt afbetalen. Het is goed dat de gemeente dan van uw situatie weet. Wij kunnen dan rekening houden met uw situatie.

Waarmee kunnen wij u helpen?

We kunnen u allereerst helpen met de registratie bij de Belastingdienst als u er niet uitkomt. Om van de overheid een bedrag te kunnen krijgen moet u namelijk bij de Belastingdienst geregistreerd staan. Ook met andere dingen kunnen wij u helpen.

We kunnen samen met u meer duidelijkheid krijgen in uw financiële situatie.

In sommige gevallen kunnen wij u financieel helpen.

We kunnen voor u in gesprek gaan met instanties. Bijvoorbeeld als u nu de huur niet meer kunt betalen.

Misschien heeft u gezondheidsproblemen door de problemen bij de Belastingdienst. Wij kunnen u helpen om dit aan te pakken.

Als u slachtoffer van de toeslagenaffaire bent en een andere vraag heeft staan we ook voor u klaar. Blijf niet met uw vragen of problemen rondlopen.

Wilt u contact met ons?

Stuur dan een e-mail naar: kinderopvangtoeslagaffaire@hethogeland.nl. Of bel naar: 088 – 345 88 88. Wij zijn er op maandag, dinsdag en donderdag van 08:00 – 16:30, op woensdag van 08:00 – 16:30 en 17:30 – 19:30 en op vrijdag van 08:00 – 12:00.

Foto: Gemeente Het Hogeland