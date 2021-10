Inloopspreekuur energiecoaches

Wilt u besparen op uw gas- en lichtrekening? Tocht het in huis of heeft u andere vragen over hoe u energie kunt besparen in uw koopwoning? Kom naar het inloopspreekuren voor gratis tips van de onafhankelijke energiecoaches. Op de inloopspreekuren zijn ook leden van duurzame energieprojecten uit uw dorp of wijk aanwezig. Zij laten zien hoe ze bij u in de buurt energie besparen of energie opwekken.

Waar en wanneer

Gemeente Het Hogeland: Zaterdag 16 oktober 2021, 12.00 – 17.00 uur, in dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo.

Gemeente Westerkwartier: Zaterdag 9 oktober 2021, 12.00 – 17.00 uur, in CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert.

Gemeente Eemsdelta: Zaterdag 23 oktober 2021, 12.00 – 17.00 uur, in de Duurzame Demo Woning, Heerestraat 17, Middelstum.

U kunt ook naar een inloopspreekuur gaan in een andere gemeente dan waar u woont. Aanmelden is niet nodig. Energiecoaches is een samenwerking tussen de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Westerkwartier en de Groninger Energiekoepel.

Energiecoach bij u thuis

Lukt het niet te komen op een inloopspreekuur, maar wilt u toch graag informatie of bespaartips? Of wilt u liever dat een energiecoach meekijkt bij de situatie bij u thuis? Neem contact op met de Groninger Energiekoepel: mail naar energiecoach@grek.nl of bel 050 -211 5199. Of kijk op regionaalenergieloket.nl.

Foto: Gemeente Het Hogeland