Kinderen en jongeren in Het Hogeland kunnen weer sporten

Contact met de gemeente

Verenigingen kunnen ons bereiken via sport@hethogeland.nl. Heeft u als vereniging nog geen e-mail gekregen over de lokale regels? Stuur ons dan een e-mail en u krijgt ze alsnog toegestuurd. De lokale regels zijn gemaakt op basis van het sportprotocol van NOC-NSF

Sportactiviteit melden

Als uw vereniging trainingen of sportieve activiteiten wil organiseren, gebruik dan het meldformulier.

Reactie wethouder Harmannus Blok

‘We zijn ontzettend blij dat de jeugd weer kan sporten. Het betekent voor de verenigingen wel het een en het ander. We willen hen hier zo goed mogelijk bij helpen. We realiseren ons dat de opgestelde richtlijnen helpen bij de kaders, maar dat we er daarmee nog niet zijn. We moedigen verenigingen aan om met creatieve trainingsvormen te komen waarbij het makkelijker is om 1,5 meter afstand te houden. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit samen kunnen.’

Foto: Gemeente Het Hogeland