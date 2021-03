Kracht van versterking: Kantster kinderen nemen kunstzinnig afscheid van oude school

Basisschool Klinkenborg bleek niet veilig genoeg bij een zware aardbeving. Die wordt gesloopt en er komt een nieuw kindcentrum in het dorp. De Wijk De Wereld helpt de kinderen op weg naar het nieuwe begin. En met het afscheid van hun oude vertrouwde school.

Blijvende herinneringen

Dat gebeurt met muziek, poëzie en theater. De Wijk De Wereld legt zo de herinneringen en favoriete plekken van de kinderen vast. Ook ruimen ze samen op. Spullen die de kinderen wel kwijt willen, verdwijnen in prullenbakken die door een decorontwerper zijn uitgedost als gretige, vraatzuchtige monsters. Dat wat bewaard moet worden, wordt verpakt in uitbundig door de kinderen versierde dozen. En zo zijn er deze week tal van andere activiteiten voor de jonge Kantstertjes.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Het Hogeland. Wethouder Kristel Rutgers: “De aardbevingen hebben ook veel impact op kinderen. Verhuizen naar een nieuwe omgeving is voor kinderen natuurlijk ingrijpend. Met dit project halen we de scherpe kantjes er af. Deze creatieve manier van verhuizen ondersteunen we dan ook graag.”

Versterking, wat komt er verder bij kijken?

In de Noorderkant van woensdag 10 maart 2021 leest u een uitgebreid verslag over hoe dat nou eigenlijk gaat, de versterking van een basisschool. Daarin komen de betrokken partijen, omwonenden en natuurlijk de kinderen zelf aan woord.

Meer over versterking Kantens.

Foto: Gemeente Het Hogeland