KunstKerk Warffum winnaar Culturele Stimuleringsprijs Het Hogeland

De Stichting Monnikenwerk en cultureel café Wongema in Hornhuizen werden respectievelijk tweede en derde. Eervolle vermeldingen waren er voor de Stichting Landgoed Verhildersum en cultureel Festival Ulrum.

Stimulerende plek

Het juryrapport meldt onder meer het volgende over de winnaar: “De oprichters, Jan-Dirk Gardeniers en Gerrie Jonker, hebben de kerk in Warffum omgetoverd tot een KunstKerk. Naast verschillende activiteiten, zoals workshops, concerten en theater, is het een stimulerende plek voor kinderen uit het Hogeland om kennis te maken met kunst en cultuur.”

Gedreven

De jury is verder lovend over een initiatief dat de afgelopen zomerperiode werd georganiseerd. “Midden in de coronatijd hebben de oprichters vol passie en energie de Zomerschool 2020 opgezet. Meer dan 100 kinderen uit het Hogeland hebben hier gebruik van gemaakt.” Het juryrapport heeft het verder over ‘een broedplek voor nieuwe initiatieven’ en ‘een gedreven organisatie’.

Laagdrempelig

De tweede prijs, een geldbedrag van 250 euro, ging naar Stichting Monnikenwerk in Den Andel. De stichting stelt tien kerken in Noord Groningen als atelier beschikbaar aan kunstenaars. Die stellen de kerk op hun beurt op gezette tijden open voor bezoekers. De kerken worden verbonden door een fietsroute. “Het is laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek”, meldt de jury.

Divers aanbod

Cultureel café Wongema in Hornhuizen is ‘een werkplek voor denkers, makers en praters’. Daarnaast fungeert het als een dorpscafé met muziek, eten en drinken. Ook onderhoudt de eigenaar een radiostation. De jury: “Wongema is voortdurend in beweging en laat een zeer divers aanbod zien. Niet alleen lokaal en regionaal; er is ook landelijke bekendheid.” Wongema ontvangt 250 euro.

Wisselende samenstelling

De culturele prijs van Het Hogeland werd in 2019 ingesteld. De jury kent een wisselende samenstelling. Dit jaar bestond die jury uit Els Wessels, Fred Reiffers, Sarah Stiles, Anne Wine Jansen en Rixt Vellenga.

Met de prijs wil de gemeente het culturele klimaat in Het Hogeland stimuleren en de zichtbaarheid van cultuur vergroten. Vernieuwing is daarbij het sleutelwoord. “Het bruist hier van unieke en eigenzinnige culturele activiteiten”, stelt wethouder Eltjo Dijkhuis. “Met de prijs hopen we dat nog zichtbaarder te maken.”

Foto: Gemeente Het Hogeland