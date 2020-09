Loopgroep Bedum start in oktober met Running Clinic

BEDUM – De running clinic omvat 9 lessen en zijn zowel geschikt voor absolute beginners als voor ‘herintreders’.

Na het succes van vorig jaren start de Loopgroep Bedum ook dit jaar weer met een ‘running clinic’. Deze clinic zal uiteraard geheel conform de Corona-richtlijnen plaatsvinden.

De ervaren en gediplomeerde trainers van de Loopgroep Bedum zorgen er voor dat elke deelnemer op een verantwoorde manier training krijgt. Gedurende de clinic zul je merken dat je conditie verbetert en dat je in staat bent om steeds langer, verder en met (meer) plezier te sporten. Als je niet alle lessen kunt volgen is dat uiteraard geen enkel probleem.

De clinic start op zaterdag 3 oktober om 10.00 uur bij de Sporthal de Beemden, Sportlaan 22 in Bedum en duurt één uur. Hierna volgen nog 2 trainingen in oktober, 3 in november en 2 in december. Elke keer 10.00 tot 11.00 uur. De laatste keer is zaterdag 9 januari 2021. De clinic bereidt je o.a. voor op deelname aan de Groene 4 Mijl te Eelderwolde (waarschijnlijk 17 januari 2021).

De kosten voor de clinic bedraagt €30,–. Voor dit bedrag ontvangt je:

9 lessen van gediplomeerde trainers,

een functioneel loopshirt,

gratis meetrainen met de Loopgroep Bedum t/m mei 2021 op dinsdag/donderdagavond.

Voor nadere inlichtingen en opgave: email trainer@loopgroepbedum.nl

Foto: Loopgroep Bedum