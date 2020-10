Wilt u vrijwilligerswerk, vrijwilligersorganisaties of vrijwilligers in Het Hogeland onder de aandacht brengen? Stuur uw aanmeldingen voor de kalender naar vrijwilligersgroningen@hethogeland.nl of bel telefoonnummer 0595 – 433245 (Werk op Maat) of 06 – 83 59 70 72 (steunpunt vrijwilligerswerk).

Foto: Gemeente Het Hogeland