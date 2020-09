Minister Ollongren ziet voortgang versterking gemeente Het Hogeland

Naast de inwoner

Bewoners van een door aardbevingen zwaar beschadigd huis in Eppenhuizen spraken persoonlijk met de minister over de versterking van hun huis. Daar werd haar de pijnlijke realiteit van de brij van instanties duidelijk. ‘Er was een impasse tussen de inwoners en instanties ontstaan’, vertelt burgemeester Bolding. ‘De gemeente werd gevraagd om hulp en wij hebben de partijen opnieuw om tafel gebracht. Samen is gezocht naar oplossingen, waardoor de schuur nu is herbouwd. We zijn blij dat we hierin naast onze inwoners hebben kunnen staan.’ Hij vervolgt: ‘De versterkingsaanpak komt eindelijk op gang. Maar met de aardbeving van afgelopen dinsdag in Uithuizermeeden nog vers in het geheugen en vanochtend in Westeremden vlakbij Kantens voelt het ook dubbel. Er zijn kansen, maar we beseffen ook dat we er nog lang niet zijn. Het was goed om dit ook heel persoonlijk onder de aandacht van de minister te brengen.’

Veerkracht van dorpen

In Uithuizermeeden, naast Roodeschool was afgelopen dinsdag een aardbeving van 1,9 op de schaal van Richter. Door de kleigrond is deze beving duidelijk gevoeld. De minister sprak hierover met de voorzitter van Dorpsbelangen Roodeschool. In Kantens vertelde wethouder Rutgers meer over de versterkingsopgave waar het dorp voor staat: ‘Mogelijk wordt een aanzienlijk gedeelte van het dorp gesloopt. Dit heeft een enorme impact op het dorp. Toch zien we ook de veerkracht. Inwoners denken graag mee en vinden het belangrijk om betrokken te worden bij de toekomst van hun dorp.’

Innovatieve zorg voor mensen met dementie

In Bedum maakt zorggroep ’s Heeren Loo een aantal bestaande en nieuwe zorgwoningen aardbevingsbestendig. De eerste nieuwbouwwoningen zijn in maart opgeleverd en bieden onder andere ruimte aan tien oudere cliënten met een verstandelijke beperking en dementie. De minister zag hoe de zorginstelling op een vernieuwende manier de omgeving afstemt op de behoefte van de cliënt. Van milieuvriendelijke verlichting tot een belevingstafel. Cliënten ervaren hierdoor in de laatste fase van hun leven zo veel mogelijk eigen regie.

Beschermd Wonen Uithuizen

De ochtend eindigde met een presentatie over het kansrijke project ‘Bescherm Wonen Uithuizen’. Onderdeel van het Zorgakkoord 2019. Niet-aardbevingsbestendige zorgpanden worden gesloopt, waardoor de herbouw nieuwe mogelijkheden biedt. Cosis, Lentis en Noorderzorg willen mensen met een intensieve zorgvraag onder één dak herbergen en samenwerken in het aanbieden van zorg. Op deze manier kunnen de zorginstellingen gebruik maken van elkaars mogelijkheden. Ook wordt zorgpersoneel gemakkelijker gedeeld en kan de huisvesting op elkaar worden afgestemd. Verder wordt gezocht naar mogelijkheden om in het dorp dagbesteding aan te bieden. Kortom één totaalconcept.

Foto: Gemeente Het Hogeland