Muzikanten repeteren bij Domies Toen in Pieterburen

PIETERBUREN – Botanische tuin Domies Toen in Pieterburen stelt haar tuin bij mooi weer beschikbaar aan muzikanten voor repetities.

Nu veel musici smachten naar optreden en veel liefhebbers smachten naar optredens van musici, biedt Domies Toen de gelegenheid om aan die wens te voldoen. Bij mooi weer, op zondagmiddag, is er regelmatig muziek in de tuin. Bezoekers van de botanische tuin kunnen zomaar verrast worden door een optreden bij het prieel, in de vlindertuin of bij de ingang.

Aangename verrassing

Tijdens tweede pinksterdag deed duo Laag Hoog (foto) de aftrap. Greet Kloeg en Sjoerd Visser was heel blij eindelijk weer eens op te kunnen treden. Bezoekers waren verrast met dit extraatje, bij het bezoek aan de prachtig in bloei staande tuin. Een nagekomen bericht van Greet: “Ha, wat was het leuk vandaag. We hebben heerlijk geblazen. We komen graag nog eens!”

Gezien alle beperkingen kan het alleen bij mooi weer. Als het van tevoren bekend is, staat het op Facebook en Twitter, maar het kan ook zomaar een verrassing zijn. Mensen die ook graag een keer op willen treden kunnen contact opnemen met Domies Toen. Domies Toen is nu zeer een bezoek waard. De wildeplantenflora staat in bloei, en de theeschenkerij is weer open.

Foto: Annette Broekhuizen