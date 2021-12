Nieuw duurzaam en efficiënt schip gedoopt bij NG Shipyards

LAUWERSOOG – Afgelopen vrijdag is bij Next Generation Shipyards in Lauwersoog de eerste Crew Tender Vessel van de NG Endurance klasse gedoopt door mevrouw Titia Siertsema, bestuursvoorzitter Fonds Nieuwe Doen. Opdrachtgever Coastwise Offshore Services gaat dit innovatieve schip, dat gaat varen onder de naam ‘COS Master’, inzetten voor het vervoer van personeel en materiaal naar en van onder andere windmolen­parken.

Meer passagiers met minder brandstof

Het ruim opgezette aluminium schip biedt comfortabele ruimte aan 31 passagiers en 5 bemanningsleden. Dit is een forse capaciteitsvergroting. Tot nog toe was het gebruikelijk om slechts 12 tot 24 passagiers te vervoeren. Verder kan er nog eens 22 ton deklading vervoerd worden, zoals materialen en uitrusting die benodigd zijn bij de bouw en het onderhoud van de windmolens op zee.

In de speciaal hiervoor ontwikkelde rompvorm worden de goede eigenschappen van een schip met een enkele romp gecombineerd met de gebruikersvoordelen van de catamaran met een dubbele romp. De vorm van de romp en de gewichtsverdeling maken de inzetbaarheid fors groter en bovendien wordt nog eens 20 procent brandstof bespaard.

Naast de besparing op brandstof stoot dit schip veel minder NOX uit dan in de wetgeving voorgeschreven wordt. Het mogelijk te varen op HVO, de brandstof die voor 100% uit plantaardige oliën gemaakt wordt. Dit geeft nog eens een CO2-reductie van 90%. Inmiddels is bij Next Generation Shipyards de bouw van het tweede schip voor dezelfde opdrachtgever in volle gang.

Snellere realisatie van windmolenparken

De inzetbaarheid is fors hoger dan vergelijkbare schepen in de markt. Albert Keizer, directeur van NG Shipyards: “Uitgaande van de gemiddelde Noordzee-condities over de laatste 15 jaar is de NG Endurance zeker 50 tot 60 dagen meer per jaar inzetbaar. Het schip kan namelijk bij grotere golfhoogtes nog veilig opereren.”

Keizer vervolgt: “De grotere inzetbaarheid draagt bij aan het verkorten van de bouwtijd van de windparken. Hiermee kan de bouwfase van de windmolenparken verkort worden, waardoor ze eerder rendabel zijn en zeker zo belangrijk is dat daarmee ook de impact op de natuur wordt verkleind. Het goede zeegedrag en daardoor het grote comfort aan boord biedt de werkers in de windparken kwalitatief goed werk. De afgelopen week hebben veel belanghebbenden de NG Endurance bezichtigd en ze toonden zich erg enthousiast. We verwachten dan ook veel van dit schip.”

