Nieuw meldpunt fouten in overheidsregistraties

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Bijvoorbeeld persoonsgegevens, gegevens van bedrijven of gebouwen. Denkt u dat er iets mis is met uw gegevens? Neem dan eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit? Meld u dan bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.

Meer informatie

Ga naar Meldpunt fouten in overheidsregistraties. Dit meldpunt is onderdeel van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens.

Foto: Gemeente Het Hogeland