Nieuw online Energieloket voor inwoners van Het Hogeland

Het energiezuinig maken van een woning zorgt voor veel uitzoekwerk. Wat is er in uw woning allemaal mogelijk? Welke subsidies zijn er? En hoe vindt u een betrouwbaar bedrijf voor het uitvoeren van duurzame maatregelen? Het Regionaal Energieloket helpt u om antwoord te krijgen op dit soort vragen.

Wat vindt u op regionaalenergieloket.nl?

Informatie: over bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen.

Subsidies en leningen: van landelijke regelingen tot plaatselijke vergoedingen en bijdragen.

Gratis HuisScan: zie in 2 minuten hoe u uw energierekening kunt verlagen.

Installateurs en bouwbedrijven: makkelijk en vrijblijvend offertes aanvragen.

En nog veel meer.

Over het energieloket

De afgelopen 6 jaar hadden de Groninger gemeenten een gezamenlijk energieloket. Deze samenwerking stopt op 1 oktober 2021. Alle Groninger gemeenten sluiten zich vanaf 1 oktober aan bij het Regionaal Energieloket. Dit is een landelijke organisatie die voor veel Nederlandse gemeenten invulling geeft aan het Energieloket. Zo kunnen we kennis en ervaring tussen een grotere groep gemeenten in Nederland delen.

Foto: Gemeente Het Hogeland