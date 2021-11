Nieuw politiebureau in Winsum

WINSUM – Door de gemeentelijke herindeling is het werkgebied van het basisteam Ommelanden-Noord groter geworden. Om die reden komt er in Winsum een nieuw politiebureau.

Volwaardig politiebureau

Het nieuwe bureau in Winsum wordt een volwaardig politiebureau. Dit betekent dat het bureau open is voor bezoekers, ook zonder afspraak. En dat de agenten hun dienst daar beginnen. Ook komen er in het nieuwe bureau een aantal cellen. De politie kan er dus arrestaties afhandelen. Zodra het nieuwe politiebureau op Het Aanleg opengaat sluit de kleine politiepost in Winsum aan de Hoofdstraat. Hetzelfde geldt voor de politiepost in Uithuizen aan het Kerkplein.

Planning

Het komende halfjaar wordt de bouw voorbereid. Door bijvoorbeeld een ontwerp te maken voor het nieuwe politiebureau. En het gebied klaar te maken voor de bouw. Volgens de planning start de bouw in 2023 en verhuist de politie in 2024 naar het nieuwe politiebureau.

Samenwerking

Politie Noord-Nederland en gemeente Het Hogeland werken nauw samen bij de bouw van het nieuwe bureau. Burgemeester Henk-Jan Bolding: “Politiewerk gebeurt vooral op straat, in contact met onze inwoners. Daar is een goede thuisbasis voor medewerkers van de politie voor nodig. Het nieuwe bureau kan dat bieden. De gemeente werkt graag mee door de benodigde grond beschikbaar te stellen. Prachtig dat de basiseenheid Ommelanden Noord op zo’n centrale plek binnen de gemeente zijn thuisbasis krijgt!”

Ook Rahim Sahin, teamchef Ommelanden-Noord, is blij: “Het nieuwe bureau is voorzien van alle moderne gemakken. De plek is ideaal. Zo ligt het centraal in de gemeente Het Hogeland. Samen met het politiebureau in Delfzijl (gemeente Eemsdelta) zorgt dit voor een zo goed mogelijke verbinding tussen de 2 gebieden van ons basisteam. Zo gaan we voor goede dienstverlening en daar krijg ik energie van!”

Foto: Gemeente Het Hogeland