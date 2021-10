Nieuwe regels voor vergunningen standplaatsen

Wil je meedenken over de nieuwe regels?

De regels vind je op hethogeland.nl/standplaatsen. Reageren kan tot en met 20 oktober 2021 door een e-mail te sturen naar standplaatsen@hethogeland.nl.

Gevolgen voor ondernemers

Tot dusver kreeg dezelfde handelaar jaar op jaar dezelfde standplaats. Andere ondernemers kregen maar moeilijk een kans. Met de nieuwe regels wil het college meer ruimte voor concurrentie mogelijk maken. Ook moeten de nieuwe regels simpel en duidelijk zijn. Een ondernemer moet weten of hij een vergunning kan krijgen. En hoe hij een vergunning kan aanvragen. Over de gevolgen voor standplaatshouders heeft de gemeente in september 3 bijeenkomsten georganiseerd.

Gevolgen voor inwoners

Ook voor inwoners hebben de nieuwe regels gevolgen. Zo komen er in meer dorpen en kernen standplaatsen. Dat is goed voor de leefbaarheid, maar het kan ook het woongenot aantasten. We willen de regels daarom goed afstemmen met inwoners.

Nieuw voorstel

De mening van ondernemers en inwoners verwerken we zo goed mogelijk in een nieuw voorstel. De gemeenteraad zal in december een besluit nemen over dat nieuwe voorstel. Pas daarna gaan de nieuwe regels in.

Foto: Gemeente Het Hogeland