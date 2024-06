Nieuwe stap op weg naar nieuw gemeentehuis in Het Hogeland

Uit eerder onderzoek blijkt dat een nieuw gemeentehuis noodzakelijk is om onze doelen en uitdagingen in de toekomst te ondersteunen. Want de 3 gemeentehuizen in Winsum, Leens en Uithuizen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid. Veel medewerkers werken zowel thuis als op kantoor. De werkplekken moeten hier goed op worden ingericht. Een nieuw gemeentehuis biedt kansen voor betere samenwerking tussen medewerkers. En is een plek waar inwoners, gemeenteraad, bestuur en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Wethouder Stefan van Keijzerswaard: “Het moet een ‘huis van de gemeente’ worden, een ontmoetingsplek en werkplek voor de medewerkers, maar ook een plaats waar de lokale democratie vorm krijgt; een ‘huis van de democratie’. Waar het bestuur zetelt en de Raad vergadert. Een gemeentehuis waarmee Het Hogeland zich kan identificeren en waar haar inwoners zich gezien en gehoord weten en zich altijd welkom voelen.”

Ambitiedocument

In het ‘Ambitiedocument nieuw gemeentehuis’ lees je meer over de plannen voor een nieuw gemeentehuis. We geven daarin een schets van het gedroomde gemeentehuis. Met het ambitiedocument kunnen we de uitvoering verder voorbereiden. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals:

Thuis voor medewerker

Welkom voor inwoner

Huis voor democratie

Centrale ontmoetingsplek

Met verschillende functies

Passend in de omgeving, groen en vitaal

Sfeer

Medewerkers, raads- en collegeleden hebben meegewerkt aan dit Ambitiedocument. In verschillende werkgroepen hebben zij thema’s uitgewerkt zoals werkplekken, duurzaamheid en vergadermogelijkheden. We hebben voor deze aanpak gekozen omdat deze groepen de belangrijkste gebruikers van het nieuwe gebouw worden.

En nu?

De komende tijd werken we de ideeën in het ambitiedocument uit in een ‘Programma van Eisen’. We onderzoeken hoe we het kunnen betalen. En waar het nieuwe gemeentehuis kan komen te staan. We vragen een aantal organisaties om met ons mee te denken. Ook de uitkomsten van het Inwonersonderzoek 2024 naar dienstverlening gebruiken we hierbij. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk of de bouw van een nieuw gemeentehuis doorgaat. Dit besluit verwachten we eind 2024.

Informatiemarkt

Eind juni 2024 is er een informatiemarkt voor alle medewerkers, inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden. Tijdens deze markt kun je meer informatie krijgen over het Ambitiedocument en hoe we nu verder gaan. Aanmelden is niet nodig; je kunt zo vrij inlopen. De uitnodiging volgt onder andere op deze webpagina.