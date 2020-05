Noodonderdak Zoutkamp wordt locatie voor corona-quarantaine van COA

Huidige bewoners naar andere COA-locaties

Op dinsdag 12 mei worden alle huidige bewoners van de noodonderdaklocatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Zoutkamp overgebracht naar de COA-locaties in Ter Apel en Budel. Deze mensen willen een asielaanvraag doen en zullen vanaf deze locaties starten met hun asielprocedure. Daarmee komt een einde aan het gebruik van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne als noodonderdaklocatie. De verantwoordelijkheid voor de inzet van de locatie als opvang voor asielzoekers wordt overgedragen van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan het COA.

Noodopvang voor besmette bewoners van azc Sneek

Na het vertrek van de huidige bewoners wordt de locatie klaargemaakt voor een volgende noodopvang. Dit keer voor bewoners van het azc Sneek die met het coronavirus zijn besmet en hun gezinsleden en/of huisgenoten. Deze personen zullen op de locatie in Zoutkamp hun quarantaine-/isolatieperiode doormaken. Zij mogen hun woonruimte in deze periode niet verlaten. In die woonruimte krijgen zij eten, drinken en alles wat voor de eerste levensbehoeften nodig is.

Deze quarantaine-/isolatieperiode zal ongeveer 2 weken duren, afhankelijk van hoe de besmettingen zich verder zullen manifesteren. Tot nu toe hebben besmette bewoners van azc Sneek milde tot geen gezondheidsklachten. Als de quarantaine / isolatie op aangeven van de GGD kan worden opgeheven zullen de mensen terugkeren naar azc Sneek.

Aparte opvang

Er is voor deze aparte opvang voor besmette bewoners uit Sneek en hun gezinsleden en/of huisgenoten gekozen, om de niet besmette azc-bewoners in Sneek maximaal te kunnen beschermen, en zo de besmetting zo snel mogelijk de kop in te drukken. Op de locatie in Sneek is onvoldoende mogelijkheid om de verschillende groepen gescheiden van elkaar te huisvesten.

U kunt contact opnemen met het COA via 088-7157000 of info@coa.nl.

Foto: Gemeente Het Hogeland