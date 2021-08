Noodopvang Afghanen in kazerne Zoutkamp

ZOUTKAMP – Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is bezig met de voorbereidingen voor opvang van burgers uit Afghanistan in Zoutkamp.

Het gaat om opvang in een deel van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne. Om hoeveel mensen het gaat is op dit moment nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het om noodopvang gaat, in afwachting van andere opvang. Het terrein wordt beveilig en burgemeester Henk Jan Bolding heeft zojuist Dorpsbelangen Zoutkamp en Vierhuizen geïnformeerd.

Foto: Gemeente Het Hogeland