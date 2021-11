‘Novaweg’ nieuwe naam verbindingsweg Winsum

‘Nova’ verwijst naar Nova Zembla. Dat is een oude naam van Obergum waar de nieuwe weg langs loopt. Daarnaast betekent ‘nova’ ook ‘nieuw’, wat toepasselijk is voor een nieuwe weg.

Maar liefst 4 inwoners van Winsum hebben de naam Novaweg en/of Novatunnel ingediend. Zij ontvingen dinsdagmiddag 23 november uit handen van wethouder Eltjo Dijkhuis hun prijs: een mand met lokale (Winsumer) lekkernijen.

Bijna 600 stemmen

De nieuwe weg stond lange tijd bekend onder de werknaam ‘Kortsluiting’. Het gaat namelijk om een kortsluitverbinding tussen de Onderdendamsterweg en de N361. Gemeente Het Hogeland vroeg inwoners van Winsum om zelf een naam te verzinnen voor de nieuwe weg en de bijbehorende spoortunnel. Dat leverde veel leuke reacties op. Uit alle inzendingen koos de straatnamencommissie van Het Hogeland ‘Novaweg’, ‘Galgeweg’ en ‘Obergumermeeden’. Inwoners mochten hierop stemmen. In totaal zijn bijna 600 stemmen uitgebracht.

Afronding fase 1

Met deze onthulling wordt ook gevierd dat de eerste fase van het project is afgerond:

de herinrichting van de Onderdendamsterweg

de aanleg van een nieuwe kruising

de aanleg van de bouwweg

De volgende fase start in december met de bouw van de spoortunnel. En midden 2022 leggen we een verkeersplein aan op de N361. Uiterlijk in januari 2023 gaat de Novaweg open voor verkeer. Kijk voor meer info op hethogeland.nl/noordelijkedorpsrand.



Foto: Gemeente Het Hogeland