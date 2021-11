Onderzoek 2021: de gemeente dichterbij

Wij willen graag van zoveel mogelijk inwoners weten wat we als gemeente kunnen doen om dichterbij inwoners te staan. Denk je met ons mee? Je kunt dat kwijt op ons platform “Stem van ons Hogeland” onder ‘Ideeën’.

In hetzelfde onderzoek hebben meerdere inwoners ook de wens uitgesproken voor een gemeentelijk ontmoetingspunt in de buurt. Heb jij hier ook een mening over? Laat het ons weten, onder ‘Peilingen’.

Om mee te kunnen doen moet je je eerst registreren op het platform.

Foto: Gemeente Het Hogeland