Onderzoek naar rol gemeente in onteigening Joods erfgoed

Aanleiding voor het onderzoek zijn de publicaties van de Duitse ‘Verkaufsbücher’ door het Nationaal Archief en het onderzoek hier naar van het televisieprogramma Pointer van de KRO-NCRV. Uit deze ‘Verkaufsbücher’ blijkt dat er 21 registraties voor de gemeente Het Hogeland zijn die over de verkoop/onteigening van Joodse panden in de gemeente gaan.

Terugbetalen

Het onderzoek gaat vooral over deze onteigeningen en het terugbetalen van Joodse eigendommen. Het gaat om onroerend goed, woningen, bedrijfspanden en gronden. Ook de problemen van gemeentelijke (na)heffingen betrekken we in het onderzoek. De gemeente Groningen startte in februari 2021 een vergelijkbaar onderzoek.

74 Joodse inwoners omgekomen

In de gemeente Het Hogeland zijn 74 Joodse inwoners in de jaren 1940-1945 omgekomen door de oorlog. Het grootste deel van deze inwoners woonde in Winsum, Warffum en Uithuizen. Ook waren er families uit Leens, Eenrum, Ulrum, Usquert en Bedum.

Werkgroep

Een werkgroep met medewerkers van de 4 gemeenten doet het onderzoek. We werken samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Misschien schakelen we ook het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) in. Die heeft veel kennis van dit onderwerp. Het onderzoek duurt ongeveer een jaar en start in september 2021.

Foto: Gemeente Het Hogeland