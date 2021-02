Online bijeenkomst op 2 maart 2021 over ontwikkelingen in Warffum

Deel 1: Kerkenpaden

We gaan met u in gesprek over verbetering van de beleving van de kerkenpaden in Warffum. Met aandacht voor de rijke geschiedenis van het dorp en de wierde. Maar ook met respect voor ieders behoefte aan privacy.

In 2016 is onderzoek gedaan naar terpen en wierden langs de Groningse en Friese kust. Daarin werd ook aandacht besteed aan Warffum. Vanuit het dorp kwamen belangrijke bijdragen. Onder andere uit dit onderzoek kregen we de vraag om meer aandacht voor de kerkenpaden. Tijdens de bijeenkomst bekijken we samen met u welke mogelijkheden er zijn.

Deel 2: Plan Oosterstraat en omgeving

Vanaf begin december 2020 staat het ontwerp voor de herinrichting van de Oosterstraat en omgeving op onze site. Dit heeft veel reacties opgeleverd. Tijdens de online bijeenkomst gaan we hier verder op in.

Wees welkom!

Vanaf deze plek kunt u op 2 maart 2021 vanaf 19.00 uur meekijken naar de online bijeenkomst.

Foto: Gemeente Het Hogeland