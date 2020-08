Online bijeenkomst over toekomst Hogeland

Livestream op YouTube

De online informatiebijeenkomst kunt u live volgen via YouTube. We starten op 25 augustus om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur kunt u op ons YouTube-kanaal al doorklikken naar de livestream. Een opname van de livestream kunt u achteraf ook op YouTube terugkijken.

In gesprek over 6 thema’s

Het lokaal programmaplan bestaat uit 6 thema’s. Tijdens de livestream steken we de koppen graag bij elkaar. Na een welkomstwoord door burgemeester Bolding gaan we met u in gesprek over:

Toekomstbestendige bedrijvigheid

Leven lang ontwikkelen

Wonen & Leven op de Wierden

Zorgen voor & met elkaar

Het Hogeland goed verbonden

Pronkjewailen op ’t Hoogelaand

Rond 20.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Live of vooraf vragen stellen

Ingelogd met een Google-account kunt u live vragen stellen via de chatfunctie van YouTube. Of u kunt vragen stellen via WhatsApp. Heeft u van tevoren al vragen over het lokaal programmaplan? Stuur ons dan alvast een berichtje.

Vanuit de studio proberen we de sprekers op zoveel mogelijk vragen te laten reageren. Lukt dat niet, dan komen we er later bij u op terug.

