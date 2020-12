Online presentatie woonvisie op 5 januari 2021

Aanmelden

Wanneer en waar

Na het aanmelden kunt u op 5 januari 2021 van 19.30u tot 20.45 online de presentatie volgen via hethogeland.nl/wonen. Daniël Depenbrock van KAW-architecten vertelt dan welke visie, ambities en opgaven Het Hogeland de komende jaren heeft.

Over de woonvisie

We willen stimuleren, uitnodigen en kansen bieden om de woonomgeving te verbeteren. Wij willen dat onze gemeente een goede woonplek is voor iedereen. Samen met u gaan we deze uitdaging graag aan.

Foto: Gemeente Het Hogeland