Online ruilhandel met ‘pangels’ in Het Hogeland

HET HOGELAND – Leden van Ruilkring Hogeland vormen samen een netwerk met als doel onderling diensten en goederen te ruilen zonder tussenkomst van geld. Met pangels, de lokale virtuele munt van Ruilkring Hogeland, verreken je administratief wat je hebt geruild.

Er kan in coronatijd veel meer dan je denkt. Inloopbijeenkomsten zijn voorlopig nog niet mogelijk, maar het internet biedt allerlei alternatieven. Via de Ruilkring Hogeland brengen leden vraag en aanbod in Het Hogeland bij elkaar. “Denk niet alleen in spullen, maar ook in diensten, in delen van kennis, in er zijn voor de ander. In het uitlenen van gereedschap, in… noem het maar op”, vertelt Marieke Boekhoudt van Ruilkring Hogeland.

Startkapitaal van 30 pangels

“Elke week maken we een nieuwe ledenlijst in verband met nieuwe aanmeldingen”, vervolgt Boekhoudt. “Het leuke van steeds meer leden is, dat vraag en aanbod steeds meer tegemoet komt aan behoeften. Met meer leden wordt het ‘pangelen’ steeds leuker. Dan is er meer vraag en aanbod. Meer handel. Meer sociale contacten onderling, alleen nu even niet fysiek.” Word je lid, dan ontvang je een startkapitaal van 30 pangels, zodat je meteen kunt meedoen.

Foto: Ruilkring Hogeland