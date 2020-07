Open Monumentendag ‘de online editie’

Parels van Het Hogeland in beeld

Het Hogeland is rijk aan schatten en roemruchte verhalen. Verborgen parels die we willen laten zien, prachtige verhalen die we willen vertellen. Het is tijd om deze verhalen, schatten en parels te gaan delen met de rest van het land.

Op Instagram en YouTube gaan we hier samen met alle organisaties, instellingen en verenigingen een hele serie voor maken. De komende weken gaan we 20 bijzondere en unieke monumenten en erfgoedlocaties uit Het Hogeland in beeld brengen. Een vlogger (en tevens historicus) gaat onder begeleiding van onze collega Wessel Dijkstra de verhalen van deze locaties in beeld brengen.

Post zelf een vlog over erfgoed

Naast de 20 filmpjes die wij maken, nodigen we iedere erfgoedliefhebber uit om zelf een vlog te maken. Alles is welkom: van archeologie tot zendmast, van kloostermop tot fabriekshal.

Hoe het werkt

Post tussen 1 augustus en 11 september 2020 een vlog van maximaal 3 minuten op Instagram met de hashtag #erfgoedinhethogeland. Zorg daarbij dat het opnamebeeld liggend is.

Volg en bekijk

Op 12 september is de collectie van alle vlogs te zien op ons Instagram account en ons YouTube kanaal. Zo kan iedereen digitaal en vanuit eigen huiskamer, tuin of vakantieadres de verborgen schatten van Het Hogeland ontdekken. Dus volg @gemeentehethogeland en volg ook de hashtag #erfgoedinhethogeland en mis geen enkel pareltje uit onze gemeente.

Foto: Gemeente Het Hogeland