Peuterspeelzaal Onderdendam 5 jaar: “Geen seconde spijt!”

ONDERDENDAM – Op maandag 5 september 2017 opende De peuterspeelzaal Onderdendam voor het eerst de deuren, toen nog in de voormalige basisschool De Haven in Onderdendam. De peuterspeelzaal wordt bestuurd door Stichting Onderdendam Speelt, een initiatief van Roos Kotterer en Annelies Olthof, en viert dit jaar haar vijfjarig jubileum.

Toen in 2017 het bericht kwam dat de dorpsschool ging sluiten en ook de peuterspeelzaal van een grote kinderopvangorganisatie vanaf september 2017 peuters uit Onderdendam een plek in Bedum aan zou gaan bieden, ging dat Roos Kotterer aan het hart. “Door deze ontwikkelingen zou de jeugd uit Onderdendam alle plekken kwijtraken waar ze elkaar konden leren kennen en dat vond ik als moeder erg jammer. Toen juf Alet mij vertelde dat ze heel graag een eigen peuterspeelzaal zou starten, begon het te kriebelen,” vertelt zij.

Dromen van een eigen peuterspeelzaal

Alet Doesburg werkt al 20 jaar in Onderdendam als peuterjuf en droomde van een eigen peuterspeelzaal. De samenwerking met Stichting Onderdendam Speelt verliep meteen vanaf de start goed. “De peuterspeelzaal wordt echt gedragen door het dorp. We huren de jeugdzaal van het Dorpshuis Zijlvesterhoek en dat is een prachtige centrale plek natuurlijk,” vertelt Alet enthousiast. Als de peuters buitenspelen, zwaaien ze dan ook vrolijk naar alle mensen die langskomen. Veel van de vrijwilligers van de peuterspeelzaal komen ook uit Onderdendam.

“Toen we de knoop doorhakten en besloten zelf een poging te wagen, begon een spannende tijd. Maar ik heb er geen seconde spijt van gehad dat ik deze stap heb gezet,” besluit Alet. De peuterspeelzaal Onderdendam is een kleinschalige peuterspeelzaal waar kinderen spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool. Juf Alet gaat vaak met de peuters naar het bos, ze maken leuke uitstapjes en er is veel aandacht voor de natuur. Zo hebben de kinderen op het plein bijvoorbeeld ook hun eigen moestuintjes. “Ik vind het mooi om veel naar buiten te gaan met de peuters, in het bos valt zoveel te leren en te ontdekken!”

Plek voor nieuwe peuters

Op dit moment is er plek voor nieuwe peuters, via de website van Stichting Onderdendam Speelt kunnen kinderen aangemeld worden. Omdat de groepen klein zijn, maximaal 8 peuters per groep, is er veel aandacht voor de kinderen. Nieuwe peuters voelen zich daardoor snel thuis op de peuterspeelzaal. “Er zijn vorig schooljaar een paar kinderen doorgestroomd naar de basisschool. Afscheid nemen is altijd lastig,” verzucht Alet Doesburg. “Maar er is dus weer plek voor nieuwe peuters en dat vind ik heel leuk. Het is mooi om te zien hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en hoe snel ze opgenomen worden in de groep.”

Mooie tradities opgebouwd

De afgelopen vijf jaar heeft de peuterspeelzaal mooie tradities opgebouwd. Zo is er een jaarlijkse barbecue met alle kinderen, ouders en vrijwilligers en elk jaar is de stichting vertegenwoordigd op de markt van Scheepsjoagen en de Kerstmarkt in het Dorpshuis van Onderdendam. De feestcommissie kwam dit jaar ook nog met een nieuw idee: een tweedehands kinderkledingbeurs. “De feestcommissie is heel enthousiast en dat levert vaak mooie ideeën op,” geeft voorzitter Roos Kotterer aan. Op zaterdag 1 oktober is de eerste tweedehands kinderkledingbeurs een feit, uiteraard georganiseerd in het Dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam. Voor meer informatie of als u zelf kinderkleding wilt komen verkopen, zie onderdendamspeelt.nl.

Foto: Martijn Heemstra