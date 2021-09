Proef online meepraten over dorpsplannen gestart met Wehe-den Hoorn

Samen met inwoners

We willen dienstverlening graag samen mét inwoners doen. Het platform stemvanonshogeland.nl biedt ons de kans dat nog beter te doen. Daarom willen we het vaker gaan gebruiken.

“Nergens in Nederland wonen mensen zo verspreid als in Het Hogeland. Die ruimte koesteren we. Tegelijkertijd is het waardevol om inwoner en gemeente dichter bij elkaar te brengen. Van die verbinding worden we sterker als gemeenschap”, zegt burgemeester Henk Jan Bolding, “Ik zie daarom uit naar het nieuwe gesprek dat we gaan voeren.”

3 parels in Wehe-den Hoorn

Alle inwoners van Wehe-den Hoorn krijgen deze week een brief met een uitnodiging om mee te denken over de toekomst van 3 parels in hun dorp:

De ontwikkeling van kunstcentrum De Ploeg.

De toekomst van het gebouw van het Hogeland College.

De toekomst van het terrein van groepshotel De Ster.

Daarnaast zijn we benieuwd welke ideeën inwoners hebben over het verbeteren van hun eigen leefomgeving.

Foto: Gemeente Het Hogeland