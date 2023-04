Provincie leidt fietsers vanuit Winsum naar Doorfietsroute

WINSUM/SAUWERD – Fietsers uit de omgeving van Winsum die naar Groningen willen, kunnen nabij Sauwerd de nieuwe Doorfietsroute nemen. De route is naar verwachting deze zomer klaar, maar blijkt nu al aantrekkelijk voor fietsers.

Velen steken de provinciale weg over om meteen het begin van de Doorfietsroute te pakken. Ze kiezen daarbij vaak de oversteekplaats bij de Oude Weg. Uitgerekend hier rijdt het autoverkeer met 80 kilometer per uur voorbij en zijn overstekers slecht zichtbaar. Daarom stimuleert de provincie Groningen fietsers om via Sauwerd te fietsen. Verkeersregelaar Henk Oosterveld (foto) begeleidt de fietsers: “Ik kan ze niets verbieden maar leg uit waarom de andere route veiliger is. Hij is bovendien bijna even lang!”

Wie geregeld van Winsum richting Sauwerd en Adorp fietst, kent hem inmiddels: verkeersregelaar Henk Oosterveld. Oosterveld begeleidt fietsers bij de werkzaamheden rondom de nieuwe doorfietsroute. De route is nog in aanbouw en is nu tot aan de Oude Weg in gebruik. Dit maakt het voor fietsers vanuit Winsum aantrekkelijk om aan de oostzijde van de provinciale weg te fietsen. Zo kunnen zij ter hoogte van de Oude Weg namelijk gemakkelijk de nieuwe fietsroute pakken. Probleem: het fietspad ten oosten van de provinciale weg is niet geschikt voor tweerichtingsverkeer. Fietsers kunnen onverwachte tegenliggers nauwelijks ontwijken. Dit leidde afgelopen najaar tot een ernstig ongeval.

Meeste mensen kiezen veilige pad

“Om ongelukken te voorkomen moet je richting Groningen ten westen van de provinciale weg fietsen. Dat betekent dat je in Winsum bij De Meeden de provinciale weg moet oversteken”, vertelt verkeersregelaar Henk Oosterveld. “Omdat sommige fietsers dat afgelopen najaar niet uit zichzelf deden, heeft de provincie Groningen mij gevraagd om die de weg te wijzen”. Met resultaat, blijkt nu. Want sinds Oosterveld er een oogje in het zeil houdt, kiest de overgrote meerderheid van de fietsers het fietspad aan de westzijde.

Overstekende fietsers slecht te zien bij Oude Weg

“Maar komen ze in de buurt van Wetsinge, dan blijkt de nieuwe Doorfietsroute erg aantrekkelijk”, vervolgt Oosterveld. “Dan willen ze de provinciale weg bij de Oude Weg opnieuw oversteken om sneller bij de Doorfietsroute te komen. En dat terwijl die route nog niet af is en het veel veiliger is om in Sauwerd bij de rotonde over te steken. De oversteekplaats bij de Oude Weg ligt in een flauwe bocht en je bent er als fietser voor het autoverkeer slecht zichtbaar. Het autoverkeer raast daar bovendien met tachtig kilometer per uur voorbij. Wil je daar oversteken, dan moet je goed gezien hebben dat er geen verkeer aan komt. En je moet snel oversteken, want er is geen vluchtheuvel halverwege waar je even kunt wachten.”

“Via Sauwerd niet gezellig”

Een tijdelijke maatregel zoals het verlagen van de maximumsnelheid ter plekke, totdat de werkzaamheden klaar zijn, is in de praktijk slecht te handhaven. Verkeersregelaar Oosterveld raadt iedereen dus aan om door te fietsen tot in Sauwerd en daar bij de rotonde over te steken. “Ik hoor dan vaak dat deze route niet gezellig is of dat fietsers zelf willen bepalen waar zij oversteken. Ik kan ze het inderdaad niet verbieden, maar leg wel uit waarom het veel veiliger is als je via Sauwerd fietst”, zegt hij. “Het scheelt bovendien nauwelijks in afstand! Ik heb het uitgerekend: fiets je via de rotonde bij Sauwerd dan is het bijna even ver naar de Doorfietsroute. Dus wil je heelhuids aankomen in Groningen, fiets dan even door naar Sauwerd in plaats van over te steken bij de Oude Weg.”

Oosterveld is sinds eind jaren ’90 al actief als verkeersbegeleider. Hij begrijpt goed dat mensen altijd hun redenen hebben om toch ergens te gaan fietsen, waar het niet mag of veilig kan. Daarover gaat hij dan wel het gesprek met ze aan. Op het stuk Winsum-Wetsinge is er inmiddels geen sprake meer van ‘spookrijdende’ fietsers. Daar fietst iedereen aan de goede kant van de weg, blikt Oosterveld voldaan terug. Hij hoopt dat de fietsers verderop op de route uiteindelijk ook kiezen voor de veilige weg. “Ondertussen kom ik hier geregeld een poosje controleren. Dat blijf ik doen tot die mooie Doorfietsroute er helemaal ligt!”

De laatste kilometers

De eerste zeven kilometers van de Doorfietsroute (vanuit Groningen gezien) zijn al enige tijd klaar. De verwachting is dat de laatste twee kilometers in de zomer van dit jaar afgerond zijn. Er ligt dan een fijne brede veilige fietsroute tussen Winsum en Groningen. Aannemer BAM is onlangs gestart met de aanleg van dit laatste deel.

Foto: Henx Fotografie