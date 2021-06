Raad van State: groen licht voor aanleg Kortsluiting Winsum

WINSUM – In een tussenuitspraak op 9 december 2020 stelde de Raad van State de gemeente Het Hogeland al in het gelijk op alle inhoudelijke punten. Het ging daarbij onder andere om bezwaren over de plek van de weg, verkeersveiligheid en geluid. Ook vond de Raad van State dat de gemeente geen procedurele fouten had gemaakt. Wel moest de gemeente eerst nog aanvullende informatie aanleveren over de medewerking van de provincie Groningen voordat zij een definitieve uitspraak zou doen.

Medewerking provincie Groningen

De provincie Groningen vindt de aanleg van de Kortsluiting belangrijk voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het centrum van Winsum. Na de tussenuitspraak heeft de provincie dat belang schriftelijk bij de Raad van State benadrukt. En duidelijk gemaakt dat zij op geen enkele wijze een belemmering zal zijn voor dit project. Ook heeft de provincie alle benodigde vergunningen en ontheffingen verleend.

Definitieve uitspraak

Na de brief van de provincie en het verlenen van de vergunning en ontheffing was er bij de Raad van State geen twijfel meer over de medewerking van de provincie Groningen. De Raad van State heeft daarom bepaald dat het bestemmingsplan Kortsluiting in stand blijft. Wel moet de gemeente Het Hogeland de proceskosten betalen omdat de motivering in het begin onvoldoende was.

Opluchting

De uitspraak van de Raad van State betekent dat het bestemmingsplan Kortsluiting nu onherroepelijk is geworden. Er is geen verder bezwaar of beroep meer mogelijk. Wethouder Eltjo Dijkhuis heeft zich geen moment zorgen gemaakt over de uitspraak. Maar hij is wel opgelucht dat er nu een definitieve uitspraak ligt. “Wij vinden dat wij de goede keuze hebben gemaakt voor het tracé van de verbindingsweg en dat wij daarbij zorgvuldig de juiste procedures hebben gevolgd. Het is goed om te weten dat de Raad van State daar ook zo over denkt. Het is wel jammer dat we door deze juridische procedure anderhalf jaar vertraging hebben opgelopen, maar we kunnen nu eindelijk aan de slag. Wij streven er nog steeds naar dat de weg uiterlijk begin 2023 open kan voor verkeer.”

Online bijeenkomst

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseert de gemeente om 19.00 uur een online bijeenkomst. Wij geven dan een toelichting op de plannen en u kunt uw vragen stellen. Daarbij is onder meer wethouder Eltjo Dijkhuis aanwezig.

Meer informatie

Kijk bij Plannen en projecten/Winsum/Kortsluiting.

Foto: Gemeente Het Hogeland