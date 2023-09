Ruim 100 bezoekers proeven en ervaren voedsel van Het Hogeland

HORNHUIZEN – Hoe smaken de Wadden? Zes koks slaan de handen ineen met zes vissers en boeren en laten je alles proeven wat in het waddengebied zwemt, groeit en rondloopt.

Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben meer dan 100 mensen deelgenomen aan Wad op je Bord. Wad op je Bord is een diner, waarbij het eten wat geserveerd wordt een samenwerking is tussen zes koks en zes voedselproducenten. Het diner vindt ook komende vrijdag en zaterdag nog plaats. Zaterdag is uitverkocht, voor vrijdag zijn nog plaatsen.

Performance

Tijdens het diner – waarbij ook alleen lokale dranken worden geserveerd – nemen boeren het woord om te vertellen over de manier waarop zij hun groente en fruit verbouwen of zuivel produceren. Ook is er een performance van studenten van Kunstacademie Minerva en Alter à Go, geregisseerd door kunstenaar Susanne Luurs.

Lovende reacties

De reacties van het publiek zijn lovend. Ze roemen de “veelheid aan smaken van het Wad”, de “kathedraal van een schuur” en de “mooie stille wandeling langs de dijk”.

Foto: Stella Dekker Fotografie