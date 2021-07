Schuur in Zuidwolde gesloten vanwege drugsvondst

Burgemeester Henk Jan Bolding heeft op 20 juli 2021 een schuur aan de Boterdiep Oostzijde in Zuidwolde voor 1 jaar gesloten. Hij deed dit nadat de politie hier drugs heeft gevonden en in beslag genomen.

Gevaar drugs

Drugshandel zorgt voor meer criminaliteit. Ook kunnen er voor omwonenden gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld overlast, inbraak en brandgevaar. Daarom kan de burgemeester een huis, schuur of terrein sluiten als er drugs worden gevonden. Dat staat in artikel 13b van de Opiumwet.

Help mee en houd Het Hogeland veilig

Heeft u vermoedens van een drugspand? Bel met de politie op 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Uw hulp bij het melden van een drugspand of hennepkwekerij is belangrijk. Zo helpt u onveilige situaties te voorkomen.

Foto: Gemeente Het Hogeland