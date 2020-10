Start bouw aardbevingsbestendige Dr. Damschool Het Hogeland

‘De bouw ligt mooi op schema. 143 kinderen hebben volgens planning na de zomervakantie 2021 les in het nieuwe gebouw’ vertelt wethouder Kristel Rutgers. Ze vervolgt: ‘Het gloednieuwe gebouw is aardbevingsbestendig en heeft een gezond binnenklimaat met een frisse en open indeling.’

Eind mei 2020 verhuisde de oude Dr. Damschool naar haar tijdelijke locatie naast sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden. Inmiddels is de oude school gesloopt en is de fundering van het nieuwe school gelegd. Directeur Aafke Havinga is verheugd: ‘Al heeft de gemeente een goede tijdelijke huisvesting voor ons geregeld, toch zien we uit naar onze nieuwe, aardbevingsbestendige school. Ook krijgt de school een nieuwe naam: Het Prisma, school met de bijbel.’ De school liet eerder dit jaar een video maken van het oude onderkomen, zodat ouders en (oud)leerlingen toch nog afscheid konden nemen.

De school was verouderd en voldeed door de aardbevingen niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom wordt een nieuwe aardbevingsbestendige en bijna energieneutrale school gebouwd op de oude locatie. De Dr. Damschool/Het Prisma is de eerste school die de gemeente Het Hogeland dit jaar aardbevingsbestendig maakt. In totaal zijn er in de gemeente de afgelopen jaren vijf scholen vernieuwd. Daarnaast worden de komende twee jaren nog acht scholen aangepakt.

De scholenaanpak in Het Hogeland is onderdeel van het regionaal scholenprogramma.

Foto: Gemeente Het Hogeland