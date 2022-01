Start Koploperproject Het Hogeland 2022 met 8 deelnemers

HOGELAND – Op 18 januari gingen acht bedrijven en organisaties uit Het Hogeland van start met het Koploperproject. Het Koploperproject richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen.

In 2020 was er een eerste pilot met het Koploperproject in gemeente Het Hogeland. PMF Mechanical uit Uithuizen kwam toen als winnaar uit de bus. Nu gaat het project opnieuw van start. “We moeten de wereld goed achterlaten voor de generaties die na ons komen. Dat geldt ook voor Het Hogeland”, zegt wethouder Kristel Rutgers van gemeente Het Hogeland. “Daarom is het Koploperproject zo waardevol. Het biedt kansen voor onze ondernemers om te verduurzamen en zo koploper te worden in die beweging naar een duurzame toekomst.”

Koplopers 2021

De 8 Koplopers voor het jaar 2022 zijn Landjuweel BV, Groepsaccommodatie De Energiek, Sietsema Bouw, Openluchtmuseum Het Hoogeland, Eemshout Prefab, de Menkemaborg, Hoveniersbedrijf De Wilde Appel en Univé Noord Nederland. Onder leiding van Dzyzzion, Circulair Actief en Reinadvies en in samenwerking met Gemeente Het Hogeland gaan de deelnemers een jaar lang intensief werken aan duurzaamheid.

Samen aan de slag

De Koplopers krijgen een grondige doorlichting, meten hun milieu-impact en pitchen de resultaten onderling. Daarna maken ze een praktisch actieplan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Tijdens unieke en inspirerende bedrijfsbezoeken delen ze nuttige feedback, praktische voorbeelden en duurzame tips.

Tenslotte leren ze helder communiceren over duurzame doelen en ambities waar ze voor staan, zowel naar de klanten, als naar de ketenpartners en op de werkvloer. De koplopers gaan gebruik maken van de milieubarometer, een hulpmiddel om inzicht te krijgen bij het besparen op energie en verminderen van milieubelasting.

Gratis startabonnement

Om alle bedrijven in de gemeente te ondersteunen biedt de gemeente Het Hogeland een gratis startabonnement aan op de Milieubarometer voor alle bedrijven in Het Hogeland. De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieu en CO2-impact van een bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar.

Foto: Gemeente Het Hogeland