Te laat voor 10.000 euro subsidie voor verbeteren huizen in aardbevingsgebied?

Eerste deel subsidie op

In totaal is er 300 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat bedrag wordt uitgesmeerd over drie jaar: 75 miljoen in 2021, 150 miljoen in 2022 en nog eens 75 miljoen in 2023. Door de zogenaamde jaarplafonds geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. En in de eerste dagen vroegen al duizenden huiseigenaren de subsidie aan voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Het eerste deel van de subsidie, 75 miljoen in 2021, is dan ook op. Aanvragen is weer mogelijk vanaf begin 2022 bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland via snn.nl/vvg10000.

Voor wie is deze subsidie?

De subsidie van maximaal 10.000 euro is beschikbaar voor eigenaren van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. De subsidie geldt voor huizen die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. Met het aardbevingsgebied bedoelen we de postcodes waar de Waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade Groningen geldt, plus de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt.

Subsidie van maximaal 10.000 euro

Voor jou was niet altijd duidelijk of je huis nog in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen opgenomen zou worden. Daardoor heb je misschien onderhoud en verbeteringen uitgesteld. Om achterstallig onderhoud te doen en je huis te verbeteren, kom je in aanmerking voor een subsidie van maximaal 10.000 euro. Het geld kun je gebruiken voor het verbeteren en verduurzamen van je huis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanschaffen van zonnepanelen, isolatie of HR++-glas. Ook het verbouwen van je badkamer of keuken en deelnemen aan een lokaal energieproject is mogelijk. Ga voor meer informatie en om de subsidie aan te vragen naar de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Versterkingsprogramma NCG

Weet je niet of je huis onderdeel is van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen? Als je hierover geen brief van de gemeente hebt ontvangen, zit je niet in het versterkingsprogramma. In dit programma zitten ruim 26.000 adressen uit de hele provincie. Deze adressen zijn afkomstig uit eerdere gemeentelijke versterkingsplannen. Alle eigenaren waarvan het huis onderdeel is van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen hebben hiervan bericht gehad. Is je huis wel onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen? Dan kom je in aanmerking voor andere subsidies. Kijk voor meer informatie op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Voorwaarden

Om voor de subsidie van 10.000 euro in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je bent particuliere eigenaar van een gebouw dat bestemd of mede bestemd is voor bewoning. Eigenaren met een bedrijf aan huis komen ook in aanmerking. Bijvoorbeeld een kapsalon aan huis.

Je huis is geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen.

Je huis staat in een van de postcodes waar de Waardedalingsregeling van IMG geldt. Of in de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt.

Je huis is gebouwd en opgeleverd vóór 1 januari 2016.

Je kunt 2 keer een aanvraag indien. Dit geldt per adres en mag tot het maximum van 10.000 euro. Dus bijvoorbeeld een keer 3.000 euro en een keer 7.000 euro.

Je moet de maatregelen waarvoor je subsidie aanvraagt binnen 3 jaar uitvoeren.

Foto: Gemeente Het Hogeland