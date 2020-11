Thematafels lokaal programmaplan uitgesteld 

Uitstel tot begin 2021

Dit onderwerp is te belangrijk om alleen online met elkaar te bespreken. Daarom verplaatsen we de thematafels naar begin 2021. We hopen dat we tegen die tijd weer in één ruimte mogen samenkomen.

Over het Lokaal Programmaplan

Het lokaal programmaplan ‘De kop op ‘t Hogeland’ beschrijft wat we willen doen voor goed wonen, werken en recreëren in Het Hogeland. Dat kan dankzij extra geld van Nationaal Programma Groningen. Kijk op hethogeland.nl/kopophethogeland voor meer informatie. U kunt daar ook reageren.

Foto: Gemeente Het Hogeland