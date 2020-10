Theo de Vries beëdigd als wethouder

Theo de Vries (59) was raadslid voor de ChristenUnie. Hij werkte tot voor kort bij de Koninklijke Marechaussee waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de controle op schepen in de Eemshaven en de haven van Lauwersoog. De Vries is geboren en getogen op het Hogeland en woont in Leens. Hij is al veertien jaar actief in de politiek, eerder als raadslid in de voormalige gemeente De Marne.

De portefeuilles van Theo de Vries worden begin volgende week bekendgemaakt.

Foto: Gemeente Het Hogeland