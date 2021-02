Tijdelijk dorpshuis Zandeweer geopend

Tijdelijke gebouwen

Door de versterking in Het Hogeland worden tijdelijke gebouwen neergezet. Nu dus voor het dorpshuis in Zandeweer. Maar ook al voor een basisschool en woningen in Kantens. En voor een zorgcentrum in Bedum.

Belangrijk voor de omgeving

Het dorpshuis heeft een belangrijke functie in de omgeving. Ongeveer 20 verenigingen en de inwoners uit de dorpen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil maken er gebruik van. Door de coronamaatregelen is het dorpshuis gesloten. Ondanks die sluiting kan er vanaf zaterdag 13 februari, 17.00 uur, patat en snacks afgehaald worden. Het tijdelijke dorpshuis staat aan de Onnemaweg.

Flinke opgave

Het bestuur van dorpshuis ‘t Klokhoes en vooral secretaris Jan Bolwijn hebben zich de afgelopen jaren ingezet om het dorpshuis te vernieuwen. Bolwijn: “Wat 7 jaar geleden begon met een aanvraag voor zonnepanelen op het dak eindigt met een compleet nieuw dorpshuis. Uit onderzoek bleek dat versterking van het oude gebouw duurder was dan nieuwbouw. We hebben toen met een aannemer een bouwteam ingesteld. Het was een flinke opgave maar ik ben blij dat we nu weer een stap hebben gezet op de weg naar een nieuw en duurzaam dorpshuis.”

Kansen voor de toekomst

Binnenkort start de sloop en nieuwbouw van het oude dorpshuis ’t Klokhoes. Naast het dorpshuis moeten in het dorp ook woningen versterkt worden. Daarbij kijkt de gemeente Het Hogeland ook naar mogelijkheden om het dorp en de omgeving verder te ontwikkelen. Daarover voert de gemeente gesprekken met de Vereniging Dorpsbelangen ZED.

Wethouder Kristel Rutgers: “Ik heb bewondering voor Jan Bolwijn, het bestuur van het dorpshuis en alle anderen die bij het nieuwe dorpshuis betrokken zijn. Zij staan symbool voor de veerkracht van de Zandeweersters. Als gemeente denken we graag met het dorp mee over het nu en over de toekomst. Als het even kan, ben ik er zaterdag. Dan bestel ik er met mijn kinderen patat!”.

Meer informatie

Kijk bij Versterking Zandeweer.

Foto: Gemeente Het Hogeland