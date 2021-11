Tijdelijk gemeentelijk ontmoetingspunt in Bedum

Openingstijden

Iedere woensdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur.

Waarvoor kunt u terecht bij het ontmoetingspunt?

algemene vragen

het doorgeven van een klacht of melding

hulp bij het online maken van een afspraak met de gemeente

Voor het aanvragen of ophalen van een paspoort of rijbewijs moet u naar het gemeentehuis in Winsum of Uithuizen.

Proef

Het ontmoetingspunt is een proef en duurt tot en met 23 februari 2022. Het is een vervolg op het tevredenheidsonderzoek over service en informatievoorziening in april 2021. De gemeente wil graag weten welke behoeften en wensen Hogelandsters hebben in het persoonlijke contact met de gemeente. Behalve het ontmoetingspunt zetten we ook het platform “Stem van ons Hogeland” in. Daar kunt u online met ons meedenken.

Foto: Gemeente Het Hogeland