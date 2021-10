Transport en plaatsing nieuwe hoogspanningsmasten

Transport

De hoospanningsmasten worden in 3 of 5 delen over de weg getransporteerd naar de bouwlocatie. Dit gebeurt op verschillende momenten. Voor dit bijzondere transport hebben de producenten een ontheffing. Afhankelijk van de afmeting mag er alleen gereden worden tussen 20:00 uur en 6:00 uur (grootste delen) of tussen 10:00 uur en 15:00 uur (kleinere delen maar nog wel groter dan regulier). Bij aankomst wordt het transport aan het begin van de bouwweg geparkeerd. De daaropvolgende dag rijdt het transport vanaf zeven uur ‘s ochtends naar de desbetreffende bouwlocatie.

Planning en hinder

De eerste mastdelen worden vanaf maandag 4 oktober onder begeleiding naar Nederland getransporteerd. De montage vindt direct daarna, op locatie plaats. Dit gebeurd tijdens reguliere werktijden. Van 07:00 uur ‘s ochtends tot 19:00 uur ’s avonds. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. Indien nodig worden tijdelijke aanpassingen aan de weg gedaan door het leggen van rijplaten en het weghalen van verkeersborden. Er kan geluids- en lichthinder ontstaan door bijvoorbeeld de lampen van de auto’s en het achteruit ‘steken’ van de wagens.

Contact

Voor vragen of het melden van problemen kunt u gratis bellen met de projectlijn van Tennet. Het telefoonnummer is (0800) 355 50 00. Kies dan voor optie 3 (TenneT). Rechtstreeks contact opnemen met projectleider Martijn Spoolder kan via telefoonnummer (06) 257 64 267. Op de hoogte blijven kan ook via www.eemshaven-vierverlaten380kV.nl.



Foto: Gemeente Het Hogeland