Twee hanen langs N46 bij Bedum gedumpt in dozen

BEDUM – Langs de N46 richting Bedum zijn gisteren twee hanen gedumpt. De hanen waren in kartonnen dozen gestopt.

De Dierenambulance is op zoek naar informatie. Herken je de twee hanen aan op de foto, denk je hun baasje te kennen of heb je woensdag wat gezien op de N46 ter hoogte van hectometerpaal 16.4? Neem contact op met Dierenambulance Stad Groningen via (050) 5791 900 o.v.v. meldingsnummer 2001/19. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Foto: Dierenambulance Groningen