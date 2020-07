U krijgt nieuwe afvalcontainers

Wanneer we langskomen

Na 17 augustus 2020 beginnen we met omruilen. We komen 2 keer bij u langs. Voor het ophalen van de oude en voor het brengen van de nieuwe containers. Ongeveer 2 weken voordat we langskomen krijgt u een brief. Daarin staat wanneer u de nieuwe containers kunt verwachten en wanneer u de oude containers leeg bij de weg moet zetten.

Leuk weetje: De nieuwe containers zijn gemaakt van opnieuw gebruikte kunststof. Ook de kunststof van uw oude containers wordt opnieuw gebruikt voor iets anders.

Meer afval scheiden, kost minder

Met een afvalfestival en een inwonersonderzoek in 2019 hebben we nieuwe regels voor het inzamelen van afval gemaakt. Dankzij u gaan we er vanaf 1 januari 2021 van uit dat de vervuiler betaalt. Dat betekent dat alle inwoners gaan betalen per leging van een grijze container en per kilo restafval. Want, hoe beter u het afval scheidt en hoe minder afval u in huis haalt, des te goedkoper het afval wordt.

Naar 30 kilo afval per persoon in 2025

We produceren te veel afval. In Nederland, maar ook in Het Hogeland. Maar liefst 200 kilo per persoon per jaar. In 2025 willen we onze 200 kilo terugbrengen naar 30. Dit landelijke doel lijkt een lastige opgaaf, maar het kan. Wanneer iedereen meewerkt dan halen we samen het afval eruit en is dit doel haalbaar.

Foto: Gemeente Het Hogeland