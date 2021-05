Verbetering zes fietspaden in Het Hogeland

Het gaat om het verbreden van de fietspaden:

langs het Rasquerdermaar bij Tinallinge;

van Meeden naar het station in Winsum;

Oudedijkpad tussen Uithuizen en Usquert;

Platvoetspad bij het Reitdiep.

Verder krijgt het noordelijke deel van de Onderdendamsterweg in Winsum fietsstroken. En in Bedum maken we een fietsverbinding naar de nieuwe Togtemaarschool.

Fietsgebruik aanmoedigen

Het aanmoedigen van fietsgebruik is een belangrijk onderdeel van het collegeprogramma 2019-2022. Verder werken we aan een Mobiliteitsvisie die halverwege dit jaar klaar moet zijn. Daarin krijgt de fiets ook volop aandacht. We willen het fietsnetwerk verbeteren. Hierbij houden we rekening met het groeiend aantal e-bikers. We sluiten het plaatselijke fietsnetwerk aan op het netwerk van fietssnelwegen van en naar de stad Groningen.

‘Doorslaggevend belang’

Wethouder Eltjo Dijkhuis van Verkeer en Vervoer: “We vinden het belangrijk om het gebruik van de fiets te stimuleren. Daarvoor is een goed fietsnetwerk van doorslaggevend belang. Zo zetten we in op duurzame mobiliteit waarin het evenwicht tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat voorop staat”.

Foto: Gemeente Het Hogeland