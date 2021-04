Vissersschip in Lauwersoog omgetoverd tot levensgrote haai

LAUWERSOOG – In Lauwersoog krijgt de vissersboot van de heer Visser wel een hele bijzondere make-over. Voorop het schip wordt een enorme haaienbek geschilderd door 3D street artist Rianne te Kaat uit Kampen.

Voor Te Kaat is het weer een totaal nieuw project. Ze schildert vooral 3D grondschilderingen en muurschilderingen, maar op een boot is dat wel heel bijzonder! Te Kaat is begonnen op 27 april. De helft van de bek staat op het schip, de andere kant wordt de 28e april verder afgemaakt. Wanneer de bek af is, zal de grote haai nog even moeten wachten met zwemmen, want de verf zal eerst 72h moeten uitharden. Daarna is het schip te spotten op de Noordzee!

Foto: Rianne te Kaat