Vlogserie over 15 bijzondere kerken in Het Hogeland

Vlogserie ‘Heilige Huizen?!’

Onder deze titel maken we filmpjes over 15 bijzondere kerken in Het Hogeland. De vlogs plaatsen we elke donderdag vanaf 4 november op YouTube, Facebook en Instagram. Bekijk hier alvast de introductiefilm.

De filmpjes geven een inkijk in de geschiedenis van de kerk en het mooie erfgoed in de gemeente. Ook komen er voorbeelden van ‘hergebruik’ van kerken aanbod. Er is aandacht voor kerkgebouwen die al een nieuwe bestemming hebben gekregen. Zoals bijvoorbeeld de Theefabriek in Houwerzijl.

Wat is de kerkenvisie?

Dit is een document over de toekomst van kerken in Het Hogeland. Het is gemaakt samen met kerkgemeenten, eigenaren van kerkgebouwen, stichtingen en andere betrokkenen. Daarbij hoeft het niet alleen te gaan om kerken die misschien dicht gaan. Het gaat om een gezamenlijke, brede toekomstvisie.

De kerkenvisie is de basis voor een goed contact tussen kerken en de gemeente. Op die manier is de gemeente vroeg betrokken bij eventueel nieuw gebruik van kerken. De kerkenvisie geeft richting aan de toekomst van kerkgebouwen in de gemeente.

Foto: Gemeente Het Hogeland